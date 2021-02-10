В Киселевске пропала пенсионерка в темно-бордовом платье. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

В Киселевске местная полиция разыскивает пропавшую пенсионерку. 31 января женщина ушла из дома, но так и не вернулась.

ОМВД России по городу Киселевску просит граждан помочь с поисками пропавшей пенсионерки. 31 января 2021 года 64-летняя Людмила Иванищева ушла из дома, однако женщина до сих пор не вернулась. Когда пенсионерку видели в последний раз, она была одета в темно-бордовое платье, черно-белую кофту, темно-вишневое пальто, коричневую шапку и серый шарф.

Приметы пропавшей: рост 155-160 сантиметров, плотное телосложение, волосы русые с проседью, голубые глаза.

Правоохранители просят граждан сообщить любую информацию о местонахождении Людмилы Иванищевой. Это можно сделать, позвонив по телефонам: 8(38464) 2-19-35 или 02 (102 с мобильного).