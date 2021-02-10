Тела трех пропавших кузбассовцев нашли в гараже Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Поиски трех мужчин, пропавших 4 февраля в Кузбассе, прекращены. Они были найдены мертвыми.

Сообщение о том, что в Кузбассе прекращены поиски Березовского Алексея, Адыбаева Александра и Черных Сергея, разместили на своей странице в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Волонтеры сообщали об их гибели, однако обстоятельства не уточняли.

- Действительно, в одном из гаражей Гурьевска были обнаружены тела трех мужчин, - подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. – Признаков насильственной смерти нет. Личности погибших устанавливаются.

Также в Следкоме отметили, что сейчас проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, которые призваны установить точную причину гибели мужчин.

Напомним, ранее родственники одного из пропавших сообщили что в ночь с 4 на 5 февраля пропали трое парнеи , уехавших на одном автомобиле: Березовскии Алексеи , Адыбаев Александр, Черных Сергеи .

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