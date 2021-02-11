По пуговице и окуркам полицейские из Кузбасса нашли преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Целая серия краж в садовых обществах неподалеку от деревни Журавлево взбудоражила местных жителей. Неизвестные взламывали замки, разбивали окна и проникали в домики. Их добычей становились электроинструменты, бытовая техника, металлические изделия и электропровода.

Похитители так бы и оставались непойманными, если бы преступники сами себя не выдали. Один из них, передвигая бытовую технику, порезался и оставил на месте преступления несколько капель крови. Более того, преступники курили и бросали окурки на пол, а один из них еще и пуговицу потерял. Криминалисты провели необходимые тесты, взяв с этих предметов образцы ДНК, и оказалось, что на дачах орудовали трое кемеровчан в возрасте от 31 года до 49 лет. При этом все трое уже не раз были судимы. Вскоре подельников задержали.

- Подельники на такси приезжали в садовые общества и воровали имущество, которое можно было легко транспортировать. Провода они обжигали и сдавали в пункты приема металла, бытовую технику и электроинструменты сдавали в ломбарды или оставляли себе. В результате обысков, проведенных по местам жительства задержанных, изъято большое количество похищенного имуществ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

На сегодняшний день установлено, что один из них участвовал в шести кражах, остальные - в пяти. Предварительно, троица нанесла ущерб в 70 тысяч рублей. Сейчас все трое заключены под стражу, а следователи возвращают имущество потерпевшим и выявляют другие преступные эпизоды.