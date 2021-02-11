Кузбассовец зашел к соседу и совершил сказочное преступление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новокузнечанин вышел из дома, чтобы сходить в магазин, а когда вернулся, обнаружил на своем диване спящего незваного гостя.

31-летний житель Новокузнецка решил сходить в магазин, чтобы купить продуктов. Вот только дверь в дом он забыл закрыть. Когда же вернулся, обнаружил, что запасы алкоголя, хранившиеся дома, выпиты, а продукты съедены. На диване же, подобно героине известной сказки, спал 53-летний сосед. Несмотря на многократные просьбы освободить квартиру, гость и не собирался покидать приглянувшийся ему диван.

Возмущенный новокузнечанин обратился за помощью к правоохранителям. Те прибыли по сигналу и избавили хозяина жилища от незваного гостя. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии, теперь 53-летнему соседу, за спиной которого уже имеется судимость, вновь предстоит предстать перед судом.

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