Ради спокойствия жены кузбассовец пошел преступление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Маленькая ложь ради спокойствия жены привела кузбассовца на скамью подсудимых. Он сообщил об угоне машины – и обманул полицию.

35-летний житель Ижморского района вместе с другом в мае 2020 года поехал рыбачить на реку Злотой Китат. Мужчины ловили рыбу и выписали. А потом оказалось, что алкоголь закончился. Тогда приятели сели в автомобиль ВАЗ 21102 и поехали ночью за спиртным. Водитель с управлением не справился, машина перевернулась и загорелась. Приятели успели выскочить из автомобиля и остались невредимыми, чего не скажешь о машине. ВАЗ сгорел полностью.

Мужчина решил не расстраивать жену и сообщить в полицию о том, что машину угнали. Приятели разработали хитрый план: на второй машине они уехали к месту, где рыбачили, и оттуда вызвали полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело и начали расследование. И тут оказалось, что никто автомобиль не крал, а кузбассовец врал, запутывая следы.

- Сотрудники правоохранительных органов потратили время, материальные ресурсы, направили свои усилия на раскрытие и расследование вымышленного преступления, которое не совершалось, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Уголовное дело прекратили в виду отсутствия события преступления, а в отношении заявителя возбудили другое уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Прокурор Ижморского района утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Ижморский районный суд для рассмотрения по существу.