Коронавирус подтвердился еще у 90 жителей Кузбасса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом. По сообщению оперативного штаба на утро 11 февраля еще у 90 кузбассовцев подтвердился ковид.

В общей сложности с начала пандемии в Кузбассе заболели 30 498 человек. При этом выздоровели 29 146, из них 137 - за прошедшие сутки. К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - умерли еще два пациента. Теперь общее число умерших составляет 542 человека.

- У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, - рассказали подробности в штабе.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 810 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2287 человек. .