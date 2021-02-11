В Кузбассе остановили работу опасного парового котла ГРЭС. Фото: Южно-Кузбасская ГРЭС

Ростехнадзор временно остановил работу одного из паровых котлов ГРЭС в Кузбассе. Он представлял опасность для жизни работников.

Сибирское управление Ростехнадзора во время внеплановой проверки на опасном производственном объекте III класса «Площадка главного корпуса ГРЭС» ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» в Калтане выявило грубые нарушения безопасности. Как сообщает ведомство, нарушения представляли для жизни работников серьезную угрозу.

«Обмуровочный слой котла станции № 5 находится в неисправном состоянии с разрушениями кирпичной кладки, пламя с выходом дымовых газов выбивается в воздух рабочей зоны котельного цеха; отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности котла; нарушены нормы присосов в газовый тракт котла от установленных требований», - говорится в сообщении Ростехнадзора.

С учетом всех нарушений ведомство составило протокол о временном запрете эксплуатации неисправного парового котла. Материалы дела передали в суд, который удовлетворил иск Ростехнадзора. Работа опасного котла приостановлена на 30 суток.