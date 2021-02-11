Прокуратура займется баней на крыше кемеровской многоэтажки. ФОТО: кадр видео vk.com, Инцидент Кузбасс""

Кто и зачем построил баню на крыше многоэтажного дома в Кемерове, сейчас выясняет областная прокуратура.

- Прокуратурой Ленинского района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и градостроительного законодательства, - сообщает пресс-служба ведомства. - По результатам проверки будет дана оценка законности функционирования указанного объекта.

Напомним, сообщение о том, что на крыше дома № 22 на Ленинградском проспекте в Кемерове находится баня, появилось в социальных сетях. Судя по всему, ее построили еще в 2020 году, и есть даже кадры, снятые летом, - газон рядом с домиком, чилаут-зона, кальян и мангал.

Насколько законна эта постройка, кто является ее владельцем и с какой целью баня установлена именно на крыше дома, выясняют не только сотрудники прокуратуры, но и Госжилинспекции. О результатах проверок мы сообщим позже.

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