Россельхозбанк: расходы россиян на поддержание здоровья продолжают расти, хотя и более низкими темпами

В текущем году траты россиян на медицину продолжили расти, но более скромными темпами. Расходы на медицинские товары и услуги увеличились в январе 2021 года на 4 процента год к году против 27-процентного роста за аналогичный период в 2020 и 2019 годах. Такая динамика может объясняться тем, что люди стали более рационально подходить к обращению в медучреждения и выбирать в первую очередь только те товары и услуги, которые необходимы для поддержания здоровья. К таким выводам пришли эксперты АО «Россельхозбанк», проанализировав расходы по картам клиентов в таких категориях, как медицинские и спортивные товары и услуги за 2020 год и январь 2021 года.

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