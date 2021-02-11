Опубликовано новое постановление Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом Фото: Екатерина РОМАНОВА

Опубликовано новое постановление губернатора Кузбасса Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом. Документ, подписанный главой области, появился в электронном бюллетене регионального правительства.

Новым постановлением утверждается обновленный перечень органов исполнительной власти, а также должностных лиц, которые имеют право составлять административные протоколы. Например, если жители нарушают требования режима повышенной готовности, в том числе масочный режим.

Согласно документу, составлять протоколы могут департамент по ЧС, профильные министерства - здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики, промышленности и торговли, транспорта, культуры и национальной политики и другие. Всего в список включены 24 ведомства, причем пять из них объединены в единый пункт «Администрация правительства Кузбасса» - это департамент административных органов, комитет по развитию региональных систем, департамент внутренней политики губернатора, комитет по взаимодействию с религиозными организациями и департамент экономического развития.

Напомним, что за нарушение режима повышенной готовности предусмотрены следующие штрафы:

- от 1 до 30 тысяч рублей - на граждан;

- от 10 до 50 тысяч рублей - на должностные лица;

- от 30 до 50 тысяч рублей - на предпринимателей;

- от 100 до 300 тысяч рублей - на юридические лица.