Два человека погибли при очистке крыш от снега в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Трагедией обернулись обычные плановые работы по очистке крыш от снега в Новокузнецке. Два специалиста упали с высоты и получили смертельные травмы.

Обильные снегопады и последовавшая за ними оттепель словно проверяют коммунальщиков Кузбасса на прочность и профессионализм. К сожалению, при очистке крыш от снега всего за три дня, что длилась оттепель, зафиксировано пять несчастных случаев. При этом два человека погибли.

- При чистке крыш люди сваливались вместе со снегом. Кто-то получал травмы, кто-то ломал позвоночник, кого-то засыпало снегом, два человека со смертельным исходом, - цитирует слова Владимира Кузнецова, начальника отдела Управления защиты населения и территории Новокузнецка, 10-й канал.

Эти случаи он сравнил с получившим огласку случаем, когда на новокузнечанку сошел снег с крыши частного дома. Женщина провела 10 часов под снежной массой. К счастью, ее удалось спасти.

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