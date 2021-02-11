Режим «черного неба» снова введен в трех городах Кузбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В трех кузбасских городах из-за неблагоприятных метеоусловий вновь введен режим «черного неба». Об этом сообщает министерство экологии и природопользования региона.

По данным специалистов, в Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

- Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 15.00 11 февраля до 18.00 12 февраля, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, сложной будет ситуация в Новокузнецке и Прокопьевске. Там местным предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 15.00 11 февраля до 18.00 13 февраля.

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