В Кузбассе машину накрыло лавиной с крыши. Фото: Подслушано Новокузнецк/ Вконтакте

В соцсетях появился ролик с легковым автомобилем, который попал под сход снега. Во время происшествия, по словам автора поста, внутри машины находился водитель.

В Новокузнецке днем белый легковой автомобиль неожиданно накрыло снегом. Инцидент попал в объектив камеры. Видеороликом с места происшествия поделился один из подписчиков местного паблика в социальных сетях.

По словам автора поста, в момент схода лавины с крыши в машине находился водитель. Пострадала ли машина или сам человек - неизвестно. Объектив камеры, на который попал инцидент, почти сразу накрыло снежной пеленой.

«Даже страшно представить ощущения, которые были у человека внутри автомобиля», - пишет автор в описании к ролику.