В Кузбассе наказан администратор группы в соцсетях за призыв к незаконному митингу Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе полиция нашла и наказала администратора группы в социальных сетях, который призывала пользователей к участию в незаконному митингу. Им, кстати, оказалась молодая женщина.

Во время мониторинга интернета полицейские в одной из популярных соцсетех обнаружили информацию, что на территории Ленинска-Кузнецкого и соседнего с ним Полысаева планируется несанкционированный митинг. Вскоре была установлена личность администратора группы, распространявшего данную информацию. Это была 32-летняя жительница города Полысаево. Сама женщина сообщила, что будто бы опубликовала анонимное сообщение, даже не прочитав его. Противоправный контент был оперативно удален из новостной ленты группы.

-Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» составили в отношении горожанки протокол. Ленинск-Кузнецкий городской суд изучил собранные полицейскими материалы и назначил нарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

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