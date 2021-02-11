Житель Мысков возмущен последствиями уборки снега с крыши. Фото: Инцидент Кузбасс/ Telegram

Житель многоквартирного дома в Мысках пожаловался на появившиеся сугробы после уборки крыши. Соответствующие фотографии он опубликовал в социальных сетях.

Житель многоквартирного дома на Вахрушева, 12 в Мысках пожаловался в социальных сетях на громадные сугробы, оставшиеся после уборки крыши. Люди в буквальном смысле оказались в снежном плену – дверь подъезда пришлось откапывать.

«Утром подъезд еле откопали, чтобы попасть на улицу и домой. Окно чуть снегом не выдавило», - пишет автор сообщения.

По словам автора, жители дома связались с управляющей компанией, им пообещали убрать все в течение дня. Однако, прошли уже сутки, но сугробы так никуда и не делись.

Возмущенный автор сообщения спрашивает, куда можно обратиться и делится фотографиями последствий уборки крыши. На снимках видно, как сугроб закрывает больше половины окна в одной из квартир на первом этаже, а к подъезду ведет, недавно выкопанная жителями, узкая тропинка.