Маршрутка сбила школьника на перекрестке в Кемерове. ФОТО: Инцидент Кемерово

В Кемерове подросток попал под колеса автобуса. Невольные очевидцы аварии рассказали об этом в социальных сетях и разместили фотоснимки с места ДТП.

«На остановке «Энергосбыт» маршрутка сбила школьника, перебегавшего дорогу», - так подписал снимок его автор.

На фото, который очевидец разместил в соцсетях, запечатлен автобус, стоящий на проезжей части, машина скорой помощи и два инспектора ДПС. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, также уточняется информация о состоянии пострадавшего школьника.