В Кузбассе пенсионерка потеряла больше миллиона рублей, помогая дочери Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Кузбассе пенсионерка лишилась более миллиона рублей после звонка неизвестной женщины. Мошенница выдала себя за дочь потерпевшей.

В Новокузнецке 72-летняя местная жительница обратилась в полицию. Ранее потерпевшей позвонила незнакомка, которая представилась ее дочерью. Собеседница сообщила пенсионерке, что она сбила девушку на дороге и теперь ей грозит тюрьма.

В ходе беседы неизвестная передала трубку якобы следователю. Он рассказал потерпевшей, что для прекращения уголовного дела нужны немалые деньги - 1,2 миллиона рублей. Мошенник убедил пенсионерку и отправил к ней курьера. После того как курьер забрал деньги и уехал, потерпевшая позвонила своей настоящей дочери. Во время разговора с ней женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время они устанавливают личность подозреваемых.