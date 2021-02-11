Что происходит в новом терминале аэропорта Кемерова. ФОТО: https://vk.com/limakmarash

Совсем скоро завершится строительство нового терминала аэропорта имени Леонова в Кемерове. Что сейчас происходит на стройплощадке, показал подрядчик.

Подрядчик - компания «Лимак Маращ» - на своей странице в социальных сетях показал, как продвигаются работы по строительству терминала аэропорта имени Леонова.

«К сегодняшнему дню на объекте близятся к завершению следующие виды работ: монтаж фасадного остекления и металлоконструкции - на 97 процентов, устройство перегородок и стен из кирпича - на 95 процентов, 80-процентная отметка достигнута по устройству перегородок из гипсокартонных листов. В 70-процентной готовности находится установка мягкой кровли. Активно продолжается укладка напольной и настенной плитки», - говорится в сообщении.

Напомним, работы по строительству терминала должны завершиться к 15 мая 2021 года, к празднованию 300-летия Кузбасса. Согласно проекту, 3-этажный терминал рассчитан на пассажиропоток в один миллион человек в год. При необходимости терминал будут расширять.