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Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк назвал причины роста спроса на услуги по обустройству загородной недвижимости

По мере диджитализации общества интерес к комплексным цифровым платформам по продаже недвижимости будет расти
Яков КРЫМСКИЙ
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Функционал таких платформ будет постоянно расширяться: в дополнение к традиционным сервисам, таким как подбор объекта недвижимости и онлайн-оформление ипотечного кредита, уже сейчас наблюдается рост спроса на дополнительные услуги и сервисы по обустройству домовладений. Этот процесс будет поддержан нарастающим интересом россиян к жизни за городом, а также развитием индивидуального жилищного строительства. С таким прогнозом выступила 11 февраля заместитель директора Центра развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка Елена Рыкун на конференции «VII Российский ипотечный конгресс».

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