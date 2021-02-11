В Кузбассе пятый месяц разыскивают 28-летнюю девушку. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе пятый месяц разыскивают 28-летнюю девушку. О поисках сообщают волонтеры.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже жительницы Новокузнецка Ивановой Кристины Сергеевны 1992 года рождения. В октябре 2020 года ее местонахождение неизвестно.

Привет: рост 164 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Была одета в бирюзовый плащ и черные джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52