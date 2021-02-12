Жителей Новокузнецка снова оставят без холодной воды. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Жители Новокузнецка снова останутся без холодной воды. Это связано с перенесением работ на аварийном участке водопровода из-за наступивших морозов.

Как сообщил мэр города Сергей Кузнецов, «Водоканал» продолжает работу по замене аварийного участка водопровода, обеспечивающего водой Новобайдаевский микрорайон. Неделю назад, 4 февраля, работники успешно вывели из работы аварийный участок, и систему водоснабжения запустили раньше назначенного времени.

На 12 февраля компанией был запланирован второй, завершающий, этап работ - врезка вновь проложенного участка. Однако из-за пришедших в Кузбасс на смену теплу ощутимых морозов работы пришлось перенести на 16 февраля.

«В этот день холодное водоснабжение будет отключено с 1.00 до 21.00, общей продолжительностью - 20 часов, - сообщил Сергей Кузнецов в своем Instagram. - «Водоканал» приносит свои извинения за неудобства и просит запастись водой».

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