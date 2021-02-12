МЧС Кузбасса просит водителей отказаться от поездок Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Кузбасса просит водителей в пятницу, 12 февраля, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. Это связно с неблагоприятными погодными явлениями.

По данным Кемеровского гидрометцентра, на территории области ожидается похолодание, минимальная температура воздуха -28… -33 градуса, местами до -39 градусов.

- В связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур по возможности откажитесь от дальних поездок на личном автотранспорте, - порекомендовали в ведомстве.

Если это невозможно, то специалисты просят соблюдать все меры, чтобы транспортное средство не сломалось в пути. В любом случае в дорогу с собой нужно взять теплые вещи, минимальный набор инструментов, проверить зарядку батареи мобильного телефона. Также следует помнить, что в сильные морозы облака пара и выхлопных газов автомобилей значительно снижают видимость на дороге. А использование открытого огня при отогреве автомобиля может привести к пожару.

Соблюдать правила безопасности рекомендуется и в быту. Так, в домах с системами печного, водяного и газового отопления нужно следить за исправностью оборудования. Растопленные печи и включенные приборы без присмотра оставлять нельзя.

- Помните, что эксплуатация неисправных электронагревательных приборов или обогревателей кустарного производства может привести к пожару, - отметили в МЧС.

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