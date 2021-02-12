Турист в Кузбассе съехал с горы и упал в реку Фото: Кирилл ЧАЩИН

Едва не закончился бедой отдых в Шерегеше для одного из туристов: во время катания он провалился в реку.

О чрезвычайном происшествии, которое случилось в Шерегеше на горе Зеленой, сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района. Согласно сообщению, инцидент произошел утром 10 февраля.

- Мужчина катался вне трассы, провалился в воду реки Мундыбаш, - сообщила подробности пресс-секретарь администрации. - Самостоятельно выбраться не смог, помогли спасатели. Они довезли туриста до сектора Е.

Также в пресс-службе администрации отметили, что, несмотря на погоду и нетипичные для зимы обстоятельства, мужчина не пострадал.

Отметим, это уже не первое чрезвычайное происшествие на горнолыжном курорте. Так, в этом сезоне двое туристов в разное время катались вне оборудованных трасс. В обоих случаях экстремальное катание закончилось трагедией.

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