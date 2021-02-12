87-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе Фото: Олег Укладов

Утром 12 февраля стало известно еще об одном случае смерти среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщает оперштаб региона, скончалась 87-летняя жительница Новокузнецка.

- У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, - такие данные приводит оперативный штаб региона.

Отметим также, что с начала пандемии на территории Кузбасса умерли 543 человека с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 82 пациентов, а общее число заболевших с начала пандемии выросло до 30 580 человек. При этом выздоровели еще 143 пациента. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 29 289 кузбассовцам.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 748 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2196 человек.