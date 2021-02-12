В 21 кузбасском городе и территории выявили новые случаи коронавируса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе за минувшие сутки выявили еще 82 случая заболевания коронавирусом. Как оказалось, в лидерах по общему числу заболевших - как новых, так и в целом за весь период пандемии - Новокузнецк.

Из 82 новых случаев заболевания коронавирусом 21 зафиксирован в Новокузнецке. Общее число заболевших - 6524 человека.

В Кемерове на утро 12 февраля врачи диагностировали коронавирус еще у 16 человек, а в Кемеровском муниципальном округе - у одного. Общее число заболевших - 5889 и 362 человека соответственно.

В Междуреченске - восемь новых заболевших, в Мысках - семь, а в Белове - четыре. Общее число заболевших - 3369, 762 и 1719 человек соответственно.

По три новых случая заболевания коронавирусом отмечено в Калтане, Осинниках и Таштагольском муниципальном районе. Общее число заболевших - 500, 1074 и 467 человек соответственно.

По два человека заболели в Анжеро-Судженске, и Березовском, а также в Топкинском и Промышленновском муниципальных округах. Общее число заболевших - 1140, 371, 292 и 250 человек соответственно.

По одному заболевшему - в Киселевске, Краснобродском и Ленинске-Кузнецком. Общее число заболевших - 1251, 158 и 1300 человек соответственно.

В Юрге и Гурьевске - также по одному заболевшему. Общее число заболевших - 618 и 240 человек соответственно.

Кроме того, по одному пациенту с коронавирусом выявили в Яйском, Яшкинском и Крапивинском муниципальных округах. Общее число заболевших - 196 и 154 человека соответственно.