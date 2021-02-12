В Кемерове планируют построить новый 50-метровый бассейн Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове планируется построить новый 50-метровый бассейн. Располагаться спортивный объект будет на базе кампуса Кемеровского государственного университета.

В ходе рабочей встречи 11 февраля, посвященной созданию в регионе клуба Агентства стратегических инициатив ректор опорного вуза - Кемеровского госуниверситета, глава Совета ректоров вузов Кузбасса Александр Просеков презентовал проект нового кампуса.

Предполагается, что он будет размещаться не территории в восемь гектаров и станет открытым пространством не только для студентов и преподавателей, но и для всех горожан.

- Это будет не просто кампус, где живут и преподают, - отметил Александр Просеков. - Это то, что позволит нам в дальнейшем сформировать на основе креативных индустрий поколение следующего дня. Все крутится вокруг цифр, но это не те цифры, где заменил катридж, посчитал в Excel сумму. Это, например, создание конечного продукта, который можно положить на полку для дальнейшего использования. Это клиника, где не только смогут проходить практику студенты, но и обслуживаться население благодаря тому, что там размещены опции по высокотехнологичной медицинской помощи. Это, например, бассейн на 50 метров. Но это не кампус для студентов, это открытое пространство, куда может прийти любой горожанин.

Ректор КемГУ отметил, что разработкой проекта кампуса занимаются кузбасские специалисты. А формированием техзадания и поиском инвесторов - компания из Санкт-Петербурга.