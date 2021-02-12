Безопасная дистанция: большинство розничных операций клиенты Россельхозбанка проводят онлайн

Россияне стали чаще пользоваться цифровыми банковскими услугами во многом из-за коронавирусных ограничений. В дальнейшем число банковских операций в дистанционных каналах Россельхозбанка будет расти эволюционно – за счет популярности привычных сервисов и новых продуктов.

Клиенты Россельхозбанка заметно нарастили пользование розничными цифровыми сервисами и продуктами банка в 2020 году, а с этого года большую часть операций они провели дистанционно – через свои смартфоны, планшеты или ноутбуки.

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