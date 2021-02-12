Виновник ДТП с вахтовым автобусом заплатил 400 тысяч рублей компенсации Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель города Новокузнецка был вынужден выплатить 390 тысяч рублей двум пострадавших в ДТП, чтобы сохранить право управлять транспортным средством.

Один из новокузнечан ехал на легковом автомобиле. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в служебный автобус, в котором в этот момент находились 17 работников горнодобывающего предприятия. Два пассажира получили серьезные травмы. И вскоре после ДТП они решили обратиться в суд, чтобы защитить свои права. Суд встал на сторону пострадавших и обязал виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда – по 190 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего

- Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. С должником провели профилактическую беседу, в ходе которой уведомили его о том, что в случае неуплаты задолженности, он будет ограничен в специальном праве на управление транспортным средством. После чего мужчина оплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.