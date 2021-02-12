Синоптики пообещали кузбассовцам теплый март Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Гидрометцентра России пообещали кузбассовцам теплый март. Температура будет выше климатической нормы.

Еще осенью прошлого года специалисты давали долгосрочный прогноз погоды по регионам России на зимние месяцы, а также на март 2021 год. И, судя по недавнему заявлению, он оправдывается.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина март обещает быть неоднозначным, в регионах будет разная температура. Например, холодно в начале весны будет в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, на юге европейской территории страны, на Камчатке. Напротив, на остальной части дальнего Востока, а также практически на всей территории Западной Сибири, в том числе, в Кузбассе, температура в марте ожидается выше нормы.

Есть предварительный прогноз и по осадкам. И если обычно март считается «засушливым» месяцем, то на северо-западе европейской территории, а также в Тверской области, в Поволжье, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, в Забайкалье и на юге Иркутской области, на востоке Чукотки осадков и на юге Западной Сибири осадков в виде снега и дождя в марте 2021 года может выпасть довольно много.

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