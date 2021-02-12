В Кемерове запретят парковку около Соснового бора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове будет запрещена парковка личного транспорта около Соснового бора в Рудничном районе. Об этом сообщили в администрации города.

В воскресенье, 14 февраля, в бору будет проводиться Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В связи с этим с 8.00 до 15.00 будет организовано одностороннее движение от улицы Терешковой в направлении парковки у ООПТ Природный комплекс «Рудничный бор».

-Выезд будет осуществляться по улице Волкова и 2-му переулку Волкова, в направлении проспекта Шахтеров, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Чтобы предотвратить на время проведения соревнований транспортные заторы по запланированному маршруту, около бора будет запрещена остановка и стоянка автомобильного транспорта.