Экстремальный холод скует Кузбасс ночью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грядущая ночь в Кузбассе будет очень холодной: минимальная температура воздуха составит -39 градусов.

Синоптики предупреждают об экстремальном похолодании, которое придет грядущей ночью в Кузбасс. Причем стужа скует весь регион, а не выборочные его районы.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, в ночь на субботу, 13 февраля, на территории Кузбасса похолодает до -28… -33 градусов. При прояснении столбики термометров могут опускаться и до -39. В Кемерове температура ночного воздуха составит от -34 до -36 градусов. При этом ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Днем на территории региона воздух «прогреется» лишь до -20… -25 градусов. В Кемерове синоптики прогнозируют до -21… -23. Также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра не превысит 4-9 метров в секунду.