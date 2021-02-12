Кемеровской УК грозит штраф до 100 тысяч рублей за неубранные снег и сосульки Фото: Василий Вахрин

Кемеровской управляющей компании за неубранные снег и сосульки грозит штраф до 100 тысяч рублей. Также вариантом наказания может стать дисквалификация на срок до трех лет.

Прокуратура Рудничного района города Кемерово в ходе февральской проверки выявила нарушения в деятельности одной из управляющих компаний в части очистки объектов жилого фонда от снега, наледи и сосулек. Было установлено, что уборка своевременно не проводилась на четырех домах по улицам Новогодняя и Торговая.

После установления данного факта прокурор района внес руководителю управляющей компании представление, потребовал устранить нарушения и не допускать их в дальнейшем. Также в отношении должностного лица было возбуждено административное дело за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

- Материалы направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию. Закон предусматривает за данное деяние наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе женщина чудом выжила после 10 часов под снежным завалом

В Кузбассе женщина оказалась на 10 часов погребенной под завалом снега. Она чудом выжила, но сейчас находится в реанимации. (подробности)

Новокузнечанка чудом спаслась от падающей глыбы льда

Второй день рождения смело может отмечать жительница Новокузнецка. Прямо за ее спиной упал огромный пласт снега, практически не задев девушку. (подробности)

В Новокузнецке упавшим с крыши снегом раздавило машину

Управляющая компания проигнорировала требование Госжилинспекции очистить крышу одного из домов от снега. В итоге снег сошел сам - прямо на машину. (подробности)

Почти 2,3 тысячи нарушений обнаружила Госжилинспекция Кузбасса при очистке крыш и дворов от снега

Государственная жилищная инспекция Кузбасса обнаружила порядка 2,3 тысячи нарушений при очистке дворов и крыш от снега и наледи. Проверки проводились с начала зимы. (подробности)

После падения снега на пенсионерку кузбасский Следком проводит проверку

После прогулки с внучками жительница Кузбасса оказалась в больнице. Сейчас Следком проводит проверку по факту падения снежной массы на женщину. (подробности)

В Кузбассе на пенсионерку рухнул снег с ледяными глыбами

В Кузбассе на пенсионерку с крыши рухнуло несколько тонн льда и снега. Женщина получила серьезные травмы - она находится в больнице в состоянии средней тяжести. (подробности)

В Кемерове на женщину упала глыба льда

В Кемерове на женщину упала глыба льда. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях. (подробности)

В Госжилинспекции рассказали, кто виноват в падении на кемеровчанку глыбы льда

В Государственной жилищной инспекции рассказали, кто отвечает за падение глыбы льда на кемеровчанку. Инцидент произошел 7 февраля. (подробности)

Упавшая с крыши глыба снега раздавила автомобиль в Кемерове

В Кемерове глыба снега, упавшая с крыши многоэтажки, буквально раздавила собой автомобиль. Последствиями произошедшего поделились в социальных сетях очевидцы.(подробности)