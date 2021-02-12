В трех городах Кузбасса продлен режим неблагоприятных метеоусловий Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В трех крупных городах Кузбасса продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Это связано с тем, что морозы пока не торопятся отступать.

Как рассказали в министерства экологии и природопользования региона, в Кемерове в ближайшее время ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

-Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности до 18.00 13.02.2021.

Кроме того, продляется режим «черного неба» для Прокопьевска и Новокузнецка. Предприятиям этих городов также рекомендовано задействовать мероприятия по сокращению выбросов до 18.00 13.02.2021.

Напомним, что режим неблагоприятных метеоусловий был введен в этих городах в четверг, 11 февраля.

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