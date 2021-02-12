Останься дома: из-за аномальных холодов кузбассовцев призывают к осторожности Фото: Екатерина РОМАНОВА

Холодно и очень холодно - только так можно охарактеризовать ночь с 12 на 13 февраля. Местами в Кузбассе температура воздуха опустится до -39 градусов.

Синоптики предупредили жителей Кузбасса об аномально холодной ночи. По данным Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха на территории региона составит -28… -33 градуса, а при прояснении может опуститься и до -39. Вероятность осадков ночью невелика, так же, как и днем.К слову, днем потеплеет до -20… -25.

В такие морозы по возможности лучше отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте. Если же нет возможности сделать это, нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и учитывать состояние дорожного полотна, выбирать безопасную скорость, расстояние до других автомобилей.

- Избегайте резких маневров, резкого ускорения или торможения, которые могут привести к потере управления, - обращаются к кузбассовцам сотрудники областной Госавтоинспекции. - Также помните о том, что при низких температурах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов транспортных средств.

При возникновении в пути непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или Госавтоинспекции. Единый номер экстренных служб - 112, телефон дежурной части Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области 8 (384-2) 718-518, 718-519.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальные холода в -39 градусов придут в Кузбасс на выходных

Аномальные холода обрушатся на Кузбасс в выходные дни. А потом так же резко, как и пришли, уйдут. (подробности)

Синоптики пообещали кузбассовцам теплый март

Синоптики Гидрометцентра России пообещали кузбассовцам теплый март. Температура будет выше климатической нормы. (подробности)