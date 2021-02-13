Новокузнечанка устроила разборки с одноклассницей дочери прямо в школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две пятиклассницы постоянно ссорились, пока в ссору не ввязалась мама одной из них. Теперь конфликтом занимается специальная комиссия.

В социальных сетях очевидцы разместили видео, на котором снят разговор на повышенных тонах взрослой женщины и пятиклассницы. В какой-то момент диалог переходит в монолог женщины, а потом, судя по всему, она ударяет девочку. На помощь ребенку приходят другие школьники

Как оказалось, конфликт произошел 9 февраля в одной из новокузнецких школ. Во время разговора женщины с ребенком рядом не было никого из администрации школы или учителей рядом не было.

- Подобная ситуация не характерна для образовательного учреждения и ничего подобного ранее не происходило, - сообщает пресс-служба комитета образования города Новокузнецка. - После случившегося, администрация школы беседовала с родителями о том, что недопустимо вести самостоятельно беседы с несовершеннолетними, применять угрозы и физическую силу. Мама девочки очень сожалела о своей несдержанности и случившемся.

Сейчас в школе проходит внутренняя проверка, работает комиссия по примирению сторон. Дочь участницы видео переведена в параллельный класс.