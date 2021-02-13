Жительница Кузбасса пригласила гостей и лишилась телефона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове произошло преступление: у местной жительницы украли мобильный телефон. Это случилось во время застолья, на которое она пригласила своих знакомых.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что у нее пропал мобильник. Его стоисмость - три тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, кто мог совершить преступление и задержали подозреваемую, а именно 29-летнюю девушку. Она была в гостях у потерпевшей и помогала настроить тот самый телефон. После девушка попросила позвонить с него, вышла на улицу и не вернулась.

Полицейские нашли подозреваемую и в отношении нее возбудили уголовное дело за кражу. Правоохранители уже направили все материалы дела в суд. Если ее вина будет доказана, то ее могут лишить свободы. Максимальное наказание за такое преступление - два года.