В Кузбассе осудят председателя общества инвалидов за растрату денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области перед судом предстанет 67-летняя председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Она оформила на себя несколько автомобилей, и теперь ее обвиняют в растрате бюджетных денег и присвоении имущества.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, в суде будут рассматривать три эпизода преступления. По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая не поставила на бухгалтерский учет общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 миллиона рублей. Его пожертвовала коммерческая фирма. Женщина использовала следующую мошенническую схему: оформила документы на приобретение этого автомобиля на себя. В бумагах сказано, что она заплатила 100 тысяч обществу инвалидов. Однако деньги так и не поступили на счет организации.

- Преступная деятельность председателя общества инвалидов была выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Выявлено еще три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов. С мая 2015 по февраль 2019 года обвиняемая, по бумагам, приобрела три автомобиля на общую сумму порядка 861тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов, - рассказали в ведомстве.

Известно, что она признала вину. На ее имущество наложили арест на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. Также она вернула общественной организации автомобиль для перевозки инвалидов. Суд рассмотрит материалы дела и назначит ей наказание.