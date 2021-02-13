Землетрясение произошло ночью в Кузбассе

Фото: asgsr.ru

Ночью на территории Кемеровской области случилось землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в 00:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 54.15 широты и 86.42 долготы. Подземный толчок зафиксировали недалеко от Краснобродского. Его магнитуда составила 1,9.

Тип сейсмособытия обозначен как earthquake, что означает «землетрясение». О том, что послужило причиной подземных толчков, нет сведений.