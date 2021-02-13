Резкое потепление: до -3 повысится температура в Кузбассе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День всех влюбленных, 14 февраля, будет тепло не только в сердцах кузбассовцев, но и на улице: синоптики обещают, что температура воздуха повысится до - 3 градусов. При этом ночью столбики термометров опустятся до - 36.

Новость отличная, но не планируйте свидания на открытом воздухе: в некоторых районах области температуры все-таки сохранятся в районе от - 10 до - 15 градусов. По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в воскресенье ночью будет преимущественно без осадков, однако днем местами возможен небольшой снег. Кроме того, будет дымка, изморозь и - внимание - гололедица. Ветер обещают от трех до восьми метров в секунду, его порывы могут достигать до 13 метров в секунду.

В самом Кемерове днем прогнозируют небольшой снег. Температура воздуха будет в пределах - 10, - 12 градусов. Ночью она составит - 31, - 33. Порывы юго-восточного ветра достигнут трех-восьми метров в секунду.