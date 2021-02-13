Еще на один день продлили режим «черного неба» в Кемерове Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Еще на одни сутки продлили режим «черного неба» в Кемерове. Он будет действовать, как минимум, до вечера воскресенья, 14 февраля.

- Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности до 18:00 14.02.2021, - говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии региона.

В четверг, 11 февраля, в трех городах Кемеровскаой области был введен режим «черного неба». Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В двух городах - Прокопьевске и Новокузнецке - не стали его продлевать. Он действует до 18:00 13 февраля.

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