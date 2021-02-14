Иван Ургант высмеял сауну на крыше кемеровской многоэтажки. Фото: Вечерний Ургант/ YouTube

В пятничном выпуске своей программы Иван Ургант высмеял сауну на крыше многоэтажного дома в Кемерове. Напомним, что появившиеся на днях видео с необычной постройкой вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

Иван Ургант прокомментировал новость о сауне на крыше многоэтажного дома на Ленинградском, 22. Телеведущий высмеял постройку в выпуске «Вечернего Урганта» от 12 февраля.

- На крыше многоэтажного дома в Кемерове неизвестные поставили баню. Вот очень важно: неизвестные. Проверку начали соответствующие органы, видео с этой баней появилось в соцсетях. Мы видео показывать не будем, но у нас есть фотография. Обычный банный комплекс на крыше кемеровской многоэтажки, - говорит Ургант и показывает фото огромного роскошного бассейна на фоне пейзажа промышленной части города.

Напомним, на днях в социальных сетях появились видео с сауной на крыше многоэтажного дома в Кемерове, которые вызвали бурное обсуждение местных жителей. Необычной постройкой также заинтересовалась прокуратура.