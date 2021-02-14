80-летний мужчина с коронавирусом умер в Новокузнецке Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус унес жизнь еще одного кузбассовца. И теперь в регионе – начиная с середины марта – насчитывается 545 человек, не справившихся с болезнью.

По данным оперштаба, на утро 14 февраля число умерших выросло на одного человека.

- У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Новокузнецке, - отметили в оперштабе региона.

В общей сложности с начала пандемии в Кузбассе скончались 545 человек.

Напомним, всего на утро 14 февраля коронавирус подтвердился у 79 человек. Теперь общее число заболевших составляет 30 740. При этом 29514 уже выздоровели и выписаны из больниц, 123 из них – за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 681 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2158 человек.