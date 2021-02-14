Назван кузбасский город с наибольшим числом заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще на 79 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Как оказалось, больше всего новых пациентов, у которых подтвердилось заболевание, живет в Новокузнецке

Из 79 новых пацентов с положительными тестами на коронавирус 19 являются жителями Новокузнецка. В общей сложности коронавирус подтвердился здесь у 6565 человек. в Кемерове 15 новых заболевших. В общей сложности – 5919 по пять новых заболевших в Анжеро-Судженске и Белове, по четыре – в Калтане и Мысках, по три – в Промышленновском МО и Таштагольском МР. По два новых пациента с коронавирусом в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Прокопьевске, Гурьевском МО, Кемеровском МО.

По одному человеку заболело в Полысаеве, Тайге, Юрге, Беловском МР, Топкинском МО, Тяжинском МО и Яшкинском МО.

Напомним, на утро 14 февраля общее число заболевших коронавирусом составило 30 740, при этом 79 последних случаев выявлено за сутки. 29514 кузбассовцев уже выздоровели и выписаны из больниц, 123 из них – за минувшие сутки. Выросло и число тех, кто не смог преодолеть болезнь: скончался еще один кузбассовец с одтвержденным коронавирусом. теперь число умерших составляет 545 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 681 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2158 человек.