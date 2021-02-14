В кузбасской деревне продается дом почти за 80 миллионов рублей. Фото: ДомКлик

На популярном сайте появилось объявление о продаже элитного коттеджа в одной из деревень рядом с городом Кемерово. Стать обладателем особняка можно почти за 80 миллионов рублей.

В деревне Журавлево рядом с городом Кемерово выставили на продажу элитную недвижимость. Трехэтажный особняк площадью 481 квадратный метр предлагают покупателям за 79 миллионов рублей. Как сообщает автор объявления, интерьер дома выполнен в направлениях модерна и современного ретро-стиля, с использованием премиальных материалов из Франции, Италии, Великобритании.

«Уникальное расположение участка позволяет наслаждаться чистым воздухом и невероятной экологией, при этом жить в 20 минутах от центра города», - пишет автор.

За столь внушительную сумму будущий владелец роскошного загородного дома также получит собственную парковую территорию площадью 1,05 гектара, гостевой дом с баней на 117 квадратных метров, гараж на три машины и дом для персонала площадью 60 квадратных метров.