В Кузбассе мужчина станцевал на трамвайных путях в честь Дня всех влюбленных. Фото: Инцидент Кузбасс/ Вконтакте

В Кузбассе «сильно влюбленный» мужчина станцевал на трамвайных путях. Его снял на видео очевидец, который проезжал мимо.

14 февраля в одном из местных пабликов в социальной сети появилось видео, в котором неизвестный, вероятно, пьяный мужчина танцует на трамвайных путях. Перформанс заснял один из проезжающих мимо автомобилистов. Как сообщает автор ролика, праздничный танец был исполнен на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове.

«Сильно влюбленный мужчина, трамвайная остановка на Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове», - сказано в описании к ролику.

В комментариях к посту один из пользователей отметил, что танец скорее подходит для другого праздника, нежели для Дня всех влюбленных.

«Он отмечает День святого Трифона - покровителя охотников и рыболовов, а не европейскую ерунду», - пишет комментатор.