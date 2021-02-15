Накануне в Новокузнецке произошло тройное ДТП. Фото: ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК/ Instagram

В Новокузнецке 14 февраля произошло тройное ДТП на левобережном кольце. Столкнулись автобус, троллейбус и легковой автомобиль.

В социальных сетях очевидцы поделились фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия ДТП, которое произошло вчера днем в южной столице. Очевидцы сообщают, что авария произошла на левобережном кольце, и, судя по временной отметке на одном из снимков, она случилась около 14.00.

На фотографиях и видео видно, как участники ДТП перегородили движение на части дороги, а также трамвайные пути. О пострадавших в инциденте не сообщается.

По словам комментаторов, аварии на левобережном кольце случаются довольно часто. Зачастую они происходят из-за того, что водители не знают траектории движения троллейбусов на этом участке дороги.

«Для большинства водителей траектория траликов на левобережном кольце незнакома, тем не менее правила проезда перекрестков с круговым движением одинаковые везде. Будьте внимательней и не думайте, что ваш пепелац самый быстрый», - комментирует инцидент один из пользователей.