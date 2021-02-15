Кузбассовец не захотел платить дочке алиментов и лишился автомобиля. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Нежелание исполнять родительские обязанности по содержанию собственной дочери довело мужчину до того, что он лишился дорогого автомобиля. Как оказалось, ситуацию еще можно исправить.

Один из жителей Кузбасса посчитал, что платить в полном размере алименты на содержание дочери не обязательно. Он то забывал сделать это вовсе, то давал деньги не в полном объеме. Перед 15-летней девочку скопился долг в 850 тысяч рублей. В конце концов, за дело взялись судебные приставы. Они ознакомили мужчину со сроками для добровольного исполнения, мерами принудительного взыскания. По постановлению УФССП было вынесено обращение взыскания на денежные средства, которые находятся в банке, а также на заработную плату должника. А позже приставы обнаружили автомобиль, принадлежавший должнику.

- Транспортное средство было арестовано и оставлено ему на ответственное хранение, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемервоской области. - Теперь у него есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности по алиментам.