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Кузбассовец несколько часов убивал свою мать

Пожилая женщина до этого терпела регулярные побои
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец несколько часов убивал свою мать

Кузбассовец несколько часов убивал свою мать

Фото: Асхат БАРДЫНОВ

51-летний житель Междуреченска в течение нескольких часов избивал собственную мать, пока та не умерла. Теперь он отправится в колонию строгого режима.

На протяжении нескольких лет один из жителей Кузбасса избивал собственную мать. Поводом могло стать что угодно: невыключенный свет, незакрытый кран, неловкость движений. 79-летняя женщина в силу возраста и заболеваний была неловкой, как считал сын, но после очередного избиения он никому не жаловалась, так как жалела мужчину. Пока в феврале 2020 года он не начал бить ее с особой жестокостью.

В течение нескольких часов он наносил ей удары по голове и телу то кулаками, то разными предметами. Женщина не могла оказывать сопротивление, а мужчина, хоть и понимал, что происходит, продолжал ее бить. В конце концов, она умерла от полученных повреждений. О смерти матери мужчина рассказал соседям лишь на следующий день.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от полученных телесных повреждений, ей было нанесено порядка 65 ударов, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Примечательно, что обвиняемый со следствием не сотрудничал, утверждая, что мать постоянно падала и ударялась.

Мужчину заключили под стражу, а позже экспертиза признала его вменяемым. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.