Сердце не выдержало: в Кузбассе скончались два пациента с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом в регионе вновь изменилась. Так, еще два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли.

О двух новых случаях смерти среди пациентов с коронавирусом сообщает оперативный штаб региона.

- У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Салаире, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Он проживала в Междуреченске.

В общей сложности, число пациентов с коронавирусом, умерших с начала пандемии, достигло 547 человек.

Кроме того, за сутки диагноз подтвердился еще у 78 кузбассовцев. Теперь общее число заболевших составляет 30 818 человек. 29 635 человек из ранее заболевших ковидом, уже прошли курс лечения и выздоровели, из них 121 – за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 636 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1967 человек.