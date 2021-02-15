Худощавого мужчину в красном три месяца разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Вот уже три месяца в Кузбассе разыскивают 34-летнего кемеровчанина. Он пропал 9 декабря.

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области сообщают о поисках 34-летнего Тимура Землянова. На данный момент известно, что 8 декабря 2020 года он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Мужчина не выходит на связь с родными и близкими, а его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет: шапка серая, курка красная, штаны красные.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о разыскиваемом либо видевших его после 08.12.2020, сообщить об этом на условиях анонимности.

Сделать это можно по телефонам: 8 (384-2) 391-721, 391-723 либо 02 (102 - с мобильного).